Magdeburg ist wieder Gastgeber für die Lichtshow Lumagica. Doch was hat sie zu bieten - und lohnt sich ein Besuch der vierten Auflage?

Installationen auf der Lumagica 2025 im Elbauenpark Magdeburg, hier kurz nach dem Eingang.

Magdeburg - Die Lichtshow Lumagica ist zurück in Magdeburg. Zum vierten Mal ist sie im Elbauenpark zu Gast. Die Interaktionsschau unter freiem Himmel hatte 2024 immerhin 50.000 Gäste angezogen. Lohnt sich auch 2025 eine Tour durch die Ausstellung? Die Volksstimme machte den Test.