Denise Gallus lädt zum „Wünschewochenende“ in ihr Osterwiecker Tattoostudio. Am Sonnabend und Sonntag, 4./5. Oktober, veranstaltet sie eine Spendenaktion der ungewöhnlichen Art für den ASB-Wünschewagen, die unter die Haut geht.

Von Vera Heinrich 01.10.2025, 14:30
Mit Körperkunst, die unter die Haut geht, unterstützt die Osterwiecker Tätowiererin Denise Gallus den ASB-Wünschwagen Sachsen-Anhalt.
Mit Körperkunst, die unter die Haut geht, unterstützt die Osterwiecker Tätowiererin Denise Gallus den ASB-Wünschwagen Sachsen-Anhalt. Foto: Vera Heinrich

Osterwieck. - Dieses Herzensprojekt geht für Denise Gallus unter die Haut. Die Osterwieckerin veranstaltet am Wochenende vom 4. bis 5. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr eine ungewöhnliche Spendenaktion für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Sachsen-Anhalt. Das von Spenden finanzierte ehrenamtliche Projekt unterstützt Schwerkranke bei der Umsetzung ihrer letzten Wünsche.