Der Förderverein Gymnasium Staßfurt hat gemeinsam mit Helfern weiteres Grün in Staßfurt bepflanzt – diesmal gab es Narzissen an Salzrinne, Friedhof und Königsplatz.

8.000 Narzissen für Staßfurt: Pflanzaktion von Ehrenamtlichen sorgt für mehr Artenvielfalt und ein bunteres Stadtbild

Staßfurt - In Löderburg und in Neundorf, am Königsplatz nahe des „Dr. Frank“-Gymnasiums Staßfurt sowie am Straßenrand der Salzrinne in Richtung Schlachthofstraße zieren beziehungsweise zierten bereits Straßennarzissen den Weg. Seit wenigen Tagen darf man sich auch an der Salzrinne gen Strandsolbad auf die im Frühling aufblühenden Amaryllisgewächse freuen. Und auch vor dem Zaun des Friedhofs Hohenerxlebener Straße sollen diese in wenigen Monaten Farbe ins Stadtbild bringen.