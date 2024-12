Magdeburg - Ein peinlicher Moment, festgehalten auf Video und dann ins Netz gestellt – für viele Jugendliche ein Albtraum, der schnell zu Hänseleien und Mobbing führen kann. Doch wie geht man mit so einer Situation um? Eine Frage, die die Theaterkiste mit einem neuen Jugendtheaterstück ergründen will. Unter dem Titel „Du TikTokst ja nicht richtig!“ wird ein modernes Stück aufgearbeitet, das sich mit Cybermobbing beschäftigt.

Und darum geht es: Lea, Hakim und Sandy wollen eine angesagte Choreografie nachtanzen, die sie auf Social Media gesehen haben. Doch dabei passiert ein Missgeschick: Lea reißt die Hose. Lukas und seine Freunde filmen den Vorfall und stellen das Video online, um Likes zu kassieren. Doch die Aktion bringt nicht nur Leas Leben durcheinander, sondern auch Lukas gerät ins Straucheln.

Als Lea schließlich nicht mehr in die Schule kommt, erkennt Lukas, was er angerichtet hat. Von Schuldgefühlen geplagt, schmiedet er einen Plan, um den Schaden wiedergutzumachen – mit der Unterstützung seiner Mitschülerinnen und Mitschüler.

Theaterstück über Cybermobbing wird pädagogisch begleitet

„Wir wollen nicht nur Theater erlebbar machen, sondern auch sensibilisieren und die Jugendlichen stärken“, erklärt Vereinsmitglied Janett Stieghahn die Idee hinter der Inszenierung. Um dies zu erreichen, werden die Proben – die Mitte Januar starten – neben dem Theaterpädagogen Oliver Stieghahn auch von einer Medienpädagogin und Mitarbeiterinnen der Telefonseelsorge begleitet.

Das Angebot, das von der Internationalen Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche gefördert wird, richtet sich an Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, die Lust auf Theater haben. Doch nicht nur Schauspielerinnen und Schauspieler werden gesucht: Auch helfende Hände für Technik, Masken, Kostüme, Bühnenbild und mehr sind willkommen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Stück auf die Bühne kommt: Anfang des Jahres hatte die Theaterkiste das Projekt bereits erfolgreich mit einer Sekundarschule in Brettin umgesetzt.

Neues Projekt auch für Grundschüler und -schülerinnen

Auch für jüngere Kinder hält die Theaterkiste ein Angebot bereit: Im Kulturzentrum „Guck Mal!“ wird ab Mitte Januar das Stück „Marikas Hände“ geprobt. Grundschülerinnen und -schüler im Alter von 7 bis 11 Jahren können mitmachen und sich mit dem Thema Ausländerfeindlichkeit auseinandersetzen.

Die Proben für beide Stücke finden im „Guck Mal!“ in der Babelsberger Straße 9 statt. „Du TikTokst ja nicht richtig!“ beginnt am 14. Januar 2025 und wird immer dienstags von 16 bis 17.30 Uhr geprobt. Für die Grundschüler startet „Marikas Hände“ bereits am 13. Januar und findet montags von 16 bis 17 Uhr statt. Anmeldungen an j.stieghahn@theaterkiste-md.de oder unter 0177/977 57 96.