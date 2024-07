Die Theaterkiste in Magdeburg hat in ihrem neuen Kulturzentrum eine weitere schauspielgruppe gegründet. Nun ist sie auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer mitmachen kann und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.

Theaterkiste sucht Mitglieder für neu gegründete Gruppe: So können Magdeburger mitmachen

Schauspieler der Theaterkiste spielen unter dem Titel „Imaginär“. Auch an ihrem neuen Standort „Guck Mal!“ in Magdeburg bleiben die Vereinsmitglieder dem Improvisationstheater treu.

Magdeburg. - Es muss nicht immer die Ausbildung zum Schauspieler sein, um Theaterluft zu schnuppern: Beim Verein Theaterkiste kommen seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten Freunde der darstellenden Künste zusammen, die sich unter der Anleitung von Theaterpädagogen künstlerisch ausprobieren möchten.

Für ihre neue Theatergruppe „Die Junggebliebenen“, die sich erst im Juni gegründet hat, sucht die Theaterkiste derzeit neue Mitwirkende im Alter von etwa 40 bis 60 Jahren. Geplant ist ein neues Theaterprojekt, für das noch helfende Hände gesucht werden.

Nicht nur auf der Bühne als Darsteller, sondern auch im Hintergrund als Techniker, Maskenbildner oder Bühnenbildner.

Theaterkiste hat neue Gruppe für Junggebliebene in Magdeburg gegründet

In ihrem Kulturzentrum „Guck Mal!“ in der Babelsberger Straße, in dem sich das Amateurtheater seit Ende vergangenen Jahres niedergelassen hat, wird dafür unter Leitung vom Gründer und Leiter für Amateurtheater Thomas Stieghahn immer mittwochs ab 17 Uhr ein Stück von Grund auf neu entwickelt.

„Das Ganze soll ein Treffen sein, bei dem wir uns ein Stück neu erarbeiten und unsere Stärken und Schwächen kennenlernen wollen“, erklärt er. Theatererfahrung müssen dabei keine mitgebracht werden.

Wichtig sei nur ein grundsätzliches Interesse am Schauspiel oder anderen Vorgängen im Theater. „Wir schauen einfach mal, was wird. Und wenn am Ende dann doch keine Inszenierung zustande kommt, ist das auch nicht schlimm“, sagt Thomas Stieghahn.

Erste Aufführungen am neuen Standort in Magdeburg

Zum familiengeführten Vorstand gehören neben ihm auch Oliver, Ute und Janett Stieghahn. Insgesamt 21 Mitstreiter zählt das Ensemble des Vereins momentan. Zwar sind seit dessen Einzug noch nicht alle Renovierungsarbeiten vollständig abgeschlossen.

Doch das Herzstück des Amateurtheaters, die Bühne mit ihrem Zuschauerraum, steht bereits seit Februar und diente seitdem häufig als Kulisse für verschiedene Aufführungen, beispielsweise für Improvisationstheateraufführungen der Gruppe Imaginär und deren Krimi-Variante Krimaginär, bei der das Publikum die Handlung bestimmt.

„Durch unseren neuen Standort bekommen wir viel mehr Theatergruppen unter als zuvor“, erklärt Vorstandsmitglied Ute Stieghahn. „Wir möchten hier in Cracau mit unserem Kulturzentrum bekannt werden, das für Kinder als auch Erwachsene jeder Altersgruppe da sind“, erklärt Ute Stieghahn. Zwar gibt es für auch Theatergruppen, die sich auf Altersklassen spezialisieren.

Gastauftritte und Lesungen im Kulturzentrum „Guck Mal!“

„Grundsätzlich zielen wir jedoch darauf ab, dass alle Mitglieder, egal in welchem Alter und mit welcher Vorerfahrung zusammen spielen können.“ Ein Beispiel dafür ist das Wintermärchen, das die Theaterkiste Jahr für Jahr mit Schaustellern verschiedener Altersgruppen auf die Beine stellt.

„Das Schöne ist dabei vor allen Dingen der Austausch, der durch eine solche Zusammenführung entstehen kann“, meint Ute Stieghahn. Neben den eigenen Theatergruppen sind auch Gastauftritte anderer Künstler, Lesungen und Tanzabende geplant.

Zudem wird es möglich sein, die Räumlichkeiten zukünftig zu mieten. Wer Interesse hat, an einer der Theatergruppen teilzunehmen, kann sich unter 0172/383 87 02 oder über die Internetseite theaterkiste-md.de bei Familie Stieghahn melden.