Diese Märchen werden in der Weihnachtszeit in Magdeburg auf die Bühne gebracht

100 Jahre schlafen und dann von einem schönen Prinzen wachgeküsst werden? Ein Prinz, der mutig sein Leben riskiert und es mit garstigen Dornenhecken aufnimmt, um die Liebste zu erlösen, die ihm im Traum erschien? All das ist in „Dornröschen“ in einer musikalischen Inszenierung des Tournee Theaters Hamburg zu erleben.

Magdeburg. - Magie und Nostalgie prägen die Wochen vorm Heiligabend. Zu keiner Zeit im Jahr sind Märchen und rührige Geschichten beliebter als in der Vorweihnachtszeit. Sie schaffen eine Atmosphäre, die zu den Gefühlen und Traditionen dieser Tage passt. Sie entführen in fantastische Welten voller Wunder und Magie.

Gerade in turbulenten Zeiten sehnen sich viele Menschen nach Geschichten, die Hoffnung bringen und Fantasie wecken; Märchen, in denen das Gute über das Böse siegt und Erzählungen über Liebe, Mut und Freundschaft. Auf den Bühnen der Landeshauptstadt sind in den kommenden Wochen allerhand davon zu finden. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft – so beispielsweise die Inszenierungen „Scrooge“ und „Nikolaus und der dumme Nuk“ im Puppentheater. Doch für etliche Theaterstücke gibt es auch noch Karten. Nachfolgend eine Auswahl:

Die goldene Gans

Die Schaubühne Magdeburg zeigt vom 7. bis zum 8. Dezember das Grimmsche Märchen „Die goldene Gans“ im Amo Kulturhaus. Das Stück handelt von einem einfachen Jungen, der durch seine Güte und eine verzauberte goldene Gans letztlich das Herz einer Prinzessin gewinnt und König wird. Vorstellungen finden jeweils um 13.30 und 15.30 Uhr statt. Kinder und Personen mit Ermäßigung zahlen im Vorverkauf 6 Euro Eintritt, Erwachsene 10 Euro. Karten sind über den Onlineshop der MVGM erhältlich. Für Kindertagesstätten und Schulen gibt es am 6. Dezember um 9 und 11 Uhr Sondervorstellungen. Anmeldungen unter: kassenwart@schaubuehne-magdeburg.de.

Auch die Magdeburger Theaterkiste bringt in der Vorweihnachtszeit „Die goldene Gans“ auf die Bühne. Zu sehen am 7. und 8. Dezember ab 15 Uhr in der Viehbörse, Zum Handelshof 3. Tickets kosten 12 Euro und sind online unter www.theaterkiste-md.de/ erhältlich.

Schneeweißchen und Rosenrot

Die Geschichte, in der zwei tugendhafte Schwestern einen verwunschenen Prinzen vor einem bösen Zwerg retten, ist als Märchenmusical im Theater der Grünen Zitadelle zu sehen. Die Premiere feiert das Stück am 1. Dezember 15 Uhr (ausverkauft), eine weitere Vorstellung gibt’s um 17 Uhr. Bis zum 22. Dezember wird das Märchenmusical immer sonntags 15 und 17 Uhr auf die Bühne gebracht. Zusatzvorstellungen finden am 15. und 22. Dezember um 13 Uhr statt. Karten gibt’s unter anderem online bei biberticket.de und im Medienpunkt an der Goldschmiedebrücke 17. Sie kosten für Kinder 15,40 Euro und für Erwachsene 17,40 Euro (zzgl. Gebühr.

In einem tiefen dunklen Wald

Paul Maars Weihnachtsmärchen „In einem tiefen dunken Wald“ ist im Opernhaus zu erleben. Die Geschichte einer mutigen Heldin, die in den verschneiten Tiefen des Waldes auf magische Weise Frieden zwischen verfeindeten Kreaturen stiftet und das Weihnachtsfest rettet, wird über 20 Mal auf die Bühne des großen Hauses gebracht. Termine und Tickets gibt’s an der Theaterkasse oder online unter www.theater-magdeburg.de. Kinder zahlen 8 Euro, Erwachsene 18 Euro. Altersempfehlung: Kinder ab 6 Jahre.

Der Traumzauberbaum

Die Waldgeistern Moosmutzel und Waldwuffel kommen am 21. Dezember 16 Uhr ins Amo Kulturhaus. In „Der Traumzauberbaum – Herr Kellerstaub rettet Weihnachten“ versuchen sie gemeinsam mit tapferen Kindern, die entführte Lichterbotin Helga Himmel und den gestohlenen Silberklang aus den Fängen der griesgrämigen Möchthild in der Grummelburg zu befreien, um Weihnachten zu retten. Karten gibt’s unter anderem online bei biberticket.de und im Medienpunkt an der Goldschmiedebrücke 17. Sie kosten je nach Kategorie 27,95 Euro bzw. 31,25 Euro (zzgl. Gebühr).

Die Schneekönigin

Hans Christian Andersens Märchen „Die Schneekönigin“ ist am 22. Dezember um 15 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz zu sehen. In dem beliebten Märchen reist die mutige Gerda durch gefährliche Welten, um ihren Freund Kay zu retten, der von der Schneekönigin entführt wurde und dessen Herz durch einen magischen Spiegelsplitter gefroren ist. Die abenteuerliche Suche und Rettung Kays aus dem Eispalast wird durch das Tournee-Theater-Hamburg multimedial auf die Bühne gebracht. Karten gibt’s bei biberticket.de und im Medienpunkt an der Goldschmiedebrücke 17. Sie kosten 26 Euro (zzgl. Gebühr).

Dornröschen

Die Bühnenfassung von „Dornröschen“ nach den Gebrüdern Grimm erzählt die bezaubernde Geschichte einer Prinzessin, die durch den Kuss eines mutigen Prinzen nach 100 Jahren Schlaf erwacht. Gespielt wird das Stück vom Ensemble des Hamburger Kindertheaters „Tournee Theater“. Zu sehen ist das Märchen am 8. Dezember um 15 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz. Der Eintritt kostet 26 Euro. Karten gibt’s unter anderem online bei biberticket und im Medienpunkt an der Goldschmiedebrücke 17.

Moving Shadows – Christmas Special

Das Schattentheater „Mobilés“ präsentiert am 15. Dezember ab 19 Uhr im Alten Theater mit seinem neuen „Christmas Special“ eine magische Weihnachtswelt voller Wunder und Träume. Das Programm, das die Poesie der Weihnacht einfängt, ist für Menschen jeden Alters gedacht. Karten gibt’s unter anderem online bei biberticket.de und im Medienpunkt an der Goldschmiedebrücke 17. Sie kosten je nach Kategorie zwischen 38,90 Euro und 44,90 Euro (zzgl. Gebühr).

Der Weihnachtszauber

Die Geschichte „Stürmische Weihnachten: Helfen ist alles“ präsentieren die Tänzer des Tanz- und Sportvereins Magdeburg. In mehreren Vorstellungen am 1. Dezember (ausverkauft) sowie am 2. und 3. Dezember um 17 Uhr läuten sie die vorweihnachtliche Zeit ein. Daneben haben Kindergartengruppen oder Schulklassen die Möglichkeit, jeweils 8.45 und 10.45 Uhr am 2. und 3. Dezember sich die Geschichte anzuschauen. Restkarten kosten 7,50 Euro (Vereinsmitglieder zahlen 2,50 Euro) und sind vor Veranstaltungsbeginn erhältlich.