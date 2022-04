Theaterkiste Magdeburg: Ein letzter Auftritt im Alten Theater

Die Theaterkiste Magdeburg muss ihre Spielstätte im Alten Theater verlassen. „Imaginär“ hatte dort gerade zum letzten Mal improvisiert. Aber es soll weitergehen. An verschiedenen Orten in der Stadt.

Zum letzten Mal improvisierte „Imaginär" am 1. April unter der Leitung von Oliver Stieghahn (rechts) im Alten Theater in Magdeburg.

Magdeburg - „Wir beginnen in 5, 4, 3, 2, 1, los.“ Diese Worte stehen am Anfang jeder neuen Szene. Das Publikum bereitet damit quasi die Bühne für die Darsteller der Improtheatergruppe „Imaginär“. Was dann passiert, ist immer anders und unberechenbar. Jeder Auftritt eine Premiere. Improvisation eben.