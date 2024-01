Magdeburg. - Manch ein Passant drückt sich schon die Nase platt an den Schaufenstern in der Babelsberger Straße 9 in Cracau. Im früheren Ladengeschäft am großen Knick zur Pechauer Straße wird seit Wochen gewuselt und gewerkelt. „Guck mal!“ steht da auch schon an der Glastür – es ist nur noch nicht ganz fertig, das Innenleben. Aber ab Februar oder wenig später, so hoffen die Akteure, darf das „Guck mal!“ für bare Münze genommen werden, und hoffentlich viele Gäste strömen dann in das neue Kulturzentrum. Dafür legen sich die Mitglieder des Vereins Magdeburger Theaterkiste von 1993 seit Monaten kräftig ins Zeug. Vom Fußboden bis zur Decke, von den Wänden bis zu den Toiletten – der Renovierungsbedarf in dem Altbau war groß.

„Das hat uns aber auch gereizt“, sagt Oliver Stieghahn, Theaterpädagoge und Leiter des Improvisationstheaters des Vereins. Den Altbau mit neuem Leben zu füllen – mit kulturellem und gesellschaftlichem, das ist das Ziel an diesem Ort. Im ostelbischen Cracau fühle sich der Verein mit seinem Projekt an genau der richtigen Stelle. „Das passt hier noch gut hin“, finden die Stieghahns. Zum familiengeführten Vorstand gehören neben Vater Thomas Sohn Oliver, Mutter Ute und Schwiegertochter Janett. Fast 20 Mitstreiter zählt das Ensemble des Vereins momentan.

Theater zum Mitmachen für jedermann

Andreas Schmidt ist noch recht neu im ehrenamtlichen Theaterkiste-Team, aber ein „echter Schatz“, der genau zur richtigen Zeit dazugestoßen ist, betont Ute Stieghahn. Denn der „Neue“, handwerklich äußerst begabt, packt beim Umbau fleißig mit an. Mit auf die Bühne möchte Andreas Schmidt dann auch, wenn alles fertig ist, sich ausprobieren im Laienschauspiel. „Am besten, ich fange erst mal als Leiche an und arbeite mich dann weiter in andere Rollen hinein“, freut er sich schon auf die ersten Auftritte im Ensemble der Theaterkiste.

Die bietet seit 30 Jahren in Magdeburg und der Region Amateurtheater für jedermann zum Mitmachen an, hat ein breites Portfolio aufgebaut. Vom monatlichen Improtheater der Gruppe Imaginär und dessen Ableger Krimaginär, wo das Publikum die Handlung des Krimis selbst bestimmt, über Sommerkomödie und Märcheninszenierungen zur Weihnachtszeit bis hin zu Schauspiel und den Theatergören – ein Projekt für Kinder- und Jugendliche, das im Moment allerdings wegen der Umbauarbeiten und ausstehender Bewilligung beantragter Fördermittel auf Eis liegt.

„Hoffentlich nicht mehr lange“, betonen die Stieghahns, denn der Vorstand hofft inständig, dass die Kinder und Jugendlichen künftig auch im neuen Kulturtreff proben und spielen können und die nötigen Mittel von Bund und Land für die Vereinsarbeit noch bewilligt werden. „Da schweben im Moment leider dunkle Wolken über uns“, sagt Thomas Stieghahn, der aber die Hoffnung so schnell nicht verliert.

Hilfe gesucht für Bühnenerweiterung und Hebebühne

Herzstück des neuen Treffs wird – natürlich – die Bühne sein. Der Vorhang hängt schon, die Öffnung zwischen Zuschauer- und Bühnenraum ist allerdings noch mit einer Spanplatte verschlossen. „Es muss noch ein neuer, größerer Sturz rein. Die Bühnenöffnung soll auf circa 3 Meter verbreitert werden“, erklärt Vorstand Thomas Stieghahn, der schon seit 1994 Darsteller und Regisseur der Magdeburger Theaterkiste ist.

Sämtliche Genehmigungen für alle Umbauarbeiten, auch der Bühne, liegen vor, erklärt er. Die Stürze liegen bereit. „Wir bräuchten hier nur dringend einen Fachmann aus dem Hochbau, der uns beim Einbau hilft“, bittet Thomas Stieghahn um Hilfe. Denn alle speziellen Arbeiten, wie Elektro oder eben diese Maurerarbeiten, müssen und sollen von Fachleuten ausgeführt werden.

Der Plan zur Fertigstellung steht. Zurzeit werden Toiletten, darunter eine extra Behindertentoilette, eingebaut. Damit Rollstuhlfahrer den Höhenunterschied von etwa 70 Zentimetern vom Zuschauerraum zur ersten Ebene mit den Toiletten bewältigen können, wird extra eine Hebebühne eingebaut, die von der „Aktion Mensch“ gefördert wird. „Hier könnten aber wir einen Tüv-kundigen Fachmann gebrauchen, der uns dabei unterstützt“, sagt Oliver Stieghahn. Wer helfen möchte, kann sich jederzeit an den Verein wenden.

Ein vertikaler Garten

Wer künftig durch die Schaufensterscheibe sieht, blickt direkt in den Publikumsraum, der rund 30 Besucher fassen wird. Die große Wand gegenüber soll mit einem vertikalen Garten gestaltet werden, an der Seite findet sich der Durchbruch zur Bühne und zum Bühnenraum. Eine kleine Treppe führt in die erste Ebene mit einer Küche, einer kleinen Bar, den Toiletten und dem Raum, der für Workshops oder kleine Treffen zur Verfügung stehen wird.

Denn im „Guck mal!“ soll nicht nur Theater gespielt werden, sondern noch viel mehr möglich sein: Die Theaterkiste in Cracau wird größer und noch bunter bestückt. Gastauftritte anderer Künstler, Lesungen, Abende für die „Mittelalter“-Generation mit Discofox, Cha-Cha-Cha und anderen klassischen Tänzen, Bastelnachmittage oder Nachhilfe sollen möglich sein. Auch können Räumlichkeiten künftig angemietet werden.

Endlich im eigenen Zuhause! Der Verein fühlt sich schon jetzt wohl im neuen Domizil, auch wenn noch einiges zu tun ist, bis es endgültig heißt: „Guck mal!“ in Cracau.

Wissenswertes auf einen Blick

Kontakt zum Verein für potenzielle Unterstützer und Interessenten an einer Mitarbeit gibt es auf der Internetseite des Vereins Theaterkiste sowie per Telefon unter 0163/804 47 81 oder E-Mail: oliver@theaterkiste-md.de

Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. Tickets gibt es bei Yes-Ticket, ebenfalls gibt es auf der Internetseite des Vereins Theaterkiste oder über die E-Mail-Adresse: j.stieghahn@theaterkiste-md.de.

Spielplan: 9. Februar, 19.30 Uhr, Theater Imaginär (aktuelle Spielstätte: Kulturwerkstatt, Festung Mark)14. Februar, 19.30 Uhr, Imaginär- Valentinsspecial (eventuell schon im „Guck mal!“)23. Februar, 19. 30 Uhr, Theater Imaginär24. Februar, 18 Uhr, Tanzstunde Discofox, ab 19 Uhr Tanzabend.