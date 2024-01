Mit Video: Tierisches Familiendrama - In Magdeburg sind die wilden Küken los

Die Küken sind meistens in kleinen Gruppen unterwegs und trauen sich auch schon zu den Hühnern.

Magdeburg - Sie haben schon ihre eigene Begrüßung, gemeinsam Weihnachten gefeiert, teilweise ihren ersten Tierarztbesuch hinter sich und bekommen langsam Federn. Die vier Küken vom Bauspielplatz haben sich seit ihrer Geburt Mitte November schon ganz schön entwickelt und mittlerweile auch ihren eigenen Charakter.

Wer sich jedoch wundert, ob es nicht einmal fünf Höckergänse-Küken waren, liegt leider richtig. Das Küken, das als einziges von der Gänse-Mutter angenommen wurde, ist über Nacht spurlos von dem Spielplatz verschwunden. „Wir vermuten, dass es ein Mader oder vielleicht eine Ratte war, die das Küken geholt hat“, sagt Antje Petschulat. Sie ist Mitarbeiterin auf dem Bauspielplatz in Neu-Olvenstedt und Mama von drei Küken. Das vierte Küken lebt bei dem ehrenamtlichen Mitarbeiter „Locke“.

Nur tagsüber auf Magdeburger Bauspielplatz

Ihre Mutter-Figur hätten die Küken daher in ihren menschlichen Familien gefunden: „Nachdem das fünfte Küken verschwunden war, hatte die Mutter plötzlich viel Interesse an ihren anderen vier Küken. Aber die haben das nicht erwidert.“

Das Verschwinden des einen Kükens und die Kälte hätten noch einmal bestätigt, dass die kleinen Höckergänse noch nicht bereit sind, vollständig bei ihren Artgenossen auf dem Bauspielplatz zu leben. Daher sind sie weiterhin nur tagsüber vor Ort, können dort alles selbstständig erkunden und kennenlernen.

Dieses Küken war begeistert von der Kamera. Foto: Lena Bellon

Wohnen mit Küken in Magdeburg

Abends werden sie wieder mit in die jeweiligen Wohnungen genommen. „Wir haben auch Weihnachten mit ihnen gefeiert“, erzählt Petschulat. „Meine Kinder sind weiterhin total begeistert.“ Der Alltag mit der flauschigen Rasselbande bringe jedoch auch eine ganze Menge Herausforderungen mit. Stubenrein werden die kleinen Gänse zum Beispiel nicht: „Ich brauche mindestens eine Rolle Klopapier oder Küchentücher am Tag.“ Alleine könnten sie nur nachts mal bleiben, wenn sie schlafen. Tagsüber kommen sie als treue Begleiter überall mit hin. Die beiden Ersatz-Eltern sind sich aber einig: „Sie kommen überall gut an.“ Aus den gelben kleinen Küken wurden innerhalb von acht Wochen wilde kleine Gänse, die bereits Federn bekommen.

Einen haarigen Fellwechsel wie bei Hunden gebe es aber nicht. Nur ein wenig struppig würden sie daher aussehen. „Mittlerweile haben alle ihren eigenen Charakter. Ein Küken ist eher faul, lässt sich gerne tragen. Das andere zum Beispiel ist mein Chaos-Küken und ziemlich wild“, sagt die Bauspielplatz-Mitarbeiterin. „Mein Küken ist sehr anhänglich. Ich bin eben seine Mutti“, sagt der Ehrenamtler. Mittlerweile seien sie schon zu Küken-Experten geworden und meinen auch zu wissen, welches Geschlecht die Küken haben.

Besuch beim Tierarzt

So sahen sie noch vor acht Wochen aus. Lena Bellon

„Ich glaube, dass es zwei Männchen und zwei Weibchen sind“, sagt Antje Petschulat. „Zwei sind eindeutig größer als die anderen beiden.“ Ganz genau wüssten sie es jedoch noch nicht. Eine Namens-Taufe habe daher noch nicht stattgefunden. „Mein Sohn durfte ein Küken benennen. Das heißt jetzt Anni“, sagt die Magdeburgerin. Der Name stünde auch in der Akte einer Tierärztin. Denn: Das Küken hatte eine Apfelspalte im Hals stecken und brauchte Hilfe.

So verzückt die beiden von ihrem flauschigen Nachwuchs sind, so realistisch ist auch, dass er bald ausziehen muss. Drei ausgewachsene Gänse könnte sie unmöglich halten und sie sollen schließlich mit ihren Artgenossen leben. Bei den erwachsenen Höckergänsen würden sie beobachten, wie wichtig ihnen die Gruppe ist. Wenn einer verloren geht, „rufen“ sie so lange nach ihm, bis er wieder zu der Gruppe gefunden hat.

„Sie fangen schon an zu flattern. Ich mache ihnen manchmal auch vor, wie das aussehen könnte“, erzählt sie lachend. Wann genau sie nun dort einziehen stünde noch nicht fest. Bei Minusgraden würden die Küken nämlich noch in ihre Körbchen wollen und nicht zu lange draußen bleiben.