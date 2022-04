Tierarzt in Magdeburg: Stadtfelder Tierklinik blickt auf 50 Jahre zurück

Die Tierklinik in Magdeburg-Stadtfeld wurde 1971 eröffnet. In den vergangenen 50 Jahren gab es einige außergewöhnliche tierische Patienten. Die Tierärzte blicken zum Jubiläum zurück.

Magdeburg - Alois Pisnik ist es zu verdanken, dass es die Tierklinik in Magdeburg-Stadtfeld gibt. Der 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Magdeburg fand, dass sein Hund schlecht versorgt sei. Also gab er dem damals jungen Tierarzt Klaus Kutschmann den Auftrag, die Klinik in einem Haus an der Ebendorfer Straße einzurichten. „Das war eigentlich eine Ruine“, erinnert der sich. Wir bauen ihnen später eine Klinik am Zoo, habe man ihm versprochen. Die Pläne wurden jedoch nie verwirklicht „und 50 Jahre später sind wir immer noch hier“, sagt Kutschmann.