Hunderte tote und verwahrloste Schafe sind im Januar in Magdeburg gefunden worden. 250 lebende Tiere mussten eingeschläfert werden, weil ihr Zustand so schlecht war. Jetzt hat das Veterinäramt neue Details zu dem grausigen Fund bekannt gegeben.

Hunderte tote Schafe in Magdeburg: Veterinäramt legt Bilanz des Grauens vor

Hunderte tote und sterbende Schafe sind am 4. Januar 2025 auf einem Grundstück nahe der Berliner Chaussee in Magdeburg entdeckt worden. Auf dem Gelände fanden sich auch Räume mit verwesten Kadavern.

Magdeburg. - Hunderte tote Schafe, ebenso viele in völlig verwahrlostem oder erbarmungswürdigem Zustand: Es war ein Bild des Grauens, das sich am 4. Januar 2025 auf einem Grundstück in Magdeburg bot. Das Veterinäramt hat jetzt eine Bilanz des Tierschutzskandals vorgelegt. Ein Dokument, das ein Bild langer Verwahrlosung und Vernachlässigung der Tiere zeichnet.