Liebe hat viele Facetten. In der Magdeburg-Soap „Liebestoll“ werden sie alle gezeigt. Die Geschichten der neunten Staffel, die der Verein „Theater berührt“ auf die Bühne bringt, erzählen von Sehnsucht, Schmerz und skurrilen Begegnungen.

Tinder, Tränen und Theater: Die Magdeburger Reality-Soap ist zurück

Liebe wächst auch in der Gartensparte: Der Verein „Theater berührt“ bringt für seine Magdeburg-Soap „Liebestoll“ unterschiedliche Lovestorys auf die Bühne.

Magdeburg. - Eine Jugendliebe mit Hollywood-Flair, ein indisches Tinder-Experiment und ein DDR-Kriminalfall mit Honecker-Twist: Die neunte Staffel der Magdeburger Reality-Soap „Liebestoll“ zeigt, wie verrückt, tief und düster Liebe sein kann – und das mitten in Magdeburg.