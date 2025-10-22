Dating-App trifft DDR-Drama Tinder, Tränen und Theater: Die Magdeburger Reality-Soap ist zurück
Liebe hat viele Facetten. In der Magdeburg-Soap „Liebestoll“ werden sie alle gezeigt. Die Geschichten der neunten Staffel, die der Verein „Theater berührt“ auf die Bühne bringt, erzählen von Sehnsucht, Schmerz und skurrilen Begegnungen.
22.10.2025, 06:45
Magdeburg. - Eine Jugendliebe mit Hollywood-Flair, ein indisches Tinder-Experiment und ein DDR-Kriminalfall mit Honecker-Twist: Die neunte Staffel der Magdeburger Reality-Soap „Liebestoll“ zeigt, wie verrückt, tief und düster Liebe sein kann – und das mitten in Magdeburg.