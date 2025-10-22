weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Atzendorf und die 1.080 Jahre: Feste feiern, wie sie anfallen

Vor 20 Jahren gab’s für Atzendorfs Kirche ein neues Dach, vor zehn einen sanierten Innenraum. Die 700 Jahre lange Kirch- ist Kern der 1.080-jährigen Ortsgeschichte.

Von Tobias Winkler 22.10.2025, 10:00
„Eine Glucke, die über ihre Küken wacht“ – so beschreibt der Carsted-Club Atzendorfs Kirche. Ohne sei der Ort irgendein x-beliebiger.
Foto: Tobias Winkler

Atzendorf - Für 2026 steht Atzendorf die 1.080-Jahr-Feier bevor – 32 Jahre nach der 1.020-Jahr-Feier 1993. Rechenfehler und Widerspruch oder Absicht und irgendwie Gang und gäbe? Ein Besuch bei der Interessengemeinschaft und dem Heimatverein Atzendorf klärt auf und erzählt die Geschichte der Ortskirche.