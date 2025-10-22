weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Rückbau: Calbe plant Wandel: Alte Gebäude sollen weichen

Rückbau Calbe plant Wandel: Alte Gebäude sollen weichen

In der Calbenser Innenstadt gibt es noch eine ganze Reihe von Gebäuden, die wie das ehemalige Schulgebäude in der Schloßstraße für eine neue Entwicklung abgebrochen werden könnten.

Von Thomas Höfs 22.10.2025, 10:00
Vor allem in der Innenstadt stehen viele Ruinen.
Vor allem in der Innenstadt stehen viele Ruinen. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - In den vergangenen Jahren hat die Kleinstadt bereits viele Ideen und Vorschläge aus dem Stadtentwicklungskonzept umgesetzt. Das sagte kürzlich Bürgermeister Sven Hause. Er sei selbst immer wieder überrascht, wie schnell die Kommune hier Handlungsfelder umsetzen konnte.