Rückbau Calbe plant Wandel: Alte Gebäude sollen weichen
In der Calbenser Innenstadt gibt es noch eine ganze Reihe von Gebäuden, die wie das ehemalige Schulgebäude in der Schloßstraße für eine neue Entwicklung abgebrochen werden könnten.
22.10.2025, 10:00
Calbe. - In den vergangenen Jahren hat die Kleinstadt bereits viele Ideen und Vorschläge aus dem Stadtentwicklungskonzept umgesetzt. Das sagte kürzlich Bürgermeister Sven Hause. Er sei selbst immer wieder überrascht, wie schnell die Kommune hier Handlungsfelder umsetzen konnte.