In der Calbenser Innenstadt gibt es noch eine ganze Reihe von Gebäuden, die wie das ehemalige Schulgebäude in der Schloßstraße für eine neue Entwicklung abgebrochen werden könnten.

Vor allem in der Innenstadt stehen viele Ruinen.

Calbe. - In den vergangenen Jahren hat die Kleinstadt bereits viele Ideen und Vorschläge aus dem Stadtentwicklungskonzept umgesetzt. Das sagte kürzlich Bürgermeister Sven Hause. Er sei selbst immer wieder überrascht, wie schnell die Kommune hier Handlungsfelder umsetzen konnte.