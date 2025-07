An zahlreichen Stationen lässt dich Magdeburg auf eine besondere Weise erkunden und erleben: Die Aktion der Radkultur und weiterer Partner findet am 3.8.2025 statt.

Magdeburg. - Ein Sonntagnachmittag voller Bewegung, Begegnung und Entdeckungsfreude: Diese Woche lädt die Radkultur Magdeburg zur mittlerweile fünften Ausgabe ihrer beliebten Fahrradschnitzeljagd ein. Zwischen 15 und 18 Uhr verwandeln sich am 3. August die Innenstadt, Sudenburg und Stadtfeld in ein großes Spielfeld auf zwei Rädern. Das Mitmach-Event richtet sich an alle, die Lust haben, ihre Stadt auf eine neue, spielerische Weise zu erleben – ob allein, mit der Familie oder im Freundeskreis.

Was erleben in Magdeburg: Charmante Idee fürs Fahrrad

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie charmant: Per Fahrrad geht es von Station zu Station, an denen kleine Aktionen, Spiele oder kreative Aufgaben auf die Teilnehmenden warten. Dabei steht nicht der sportliche Wettkampf im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erleben und der Spaß am Entdecken. Wer mitmacht, kann sich auf ein buntes Programm freuen, das zum Basteln, Staunen, Ausprobieren und Plaudern einlädt.

Die Stationen der Fahrradschnitzeljagd Magdeburg 2025. Grafik: Kroschel/MRM

Besonders einladend ist der offene Charakter der Veranstaltung: Jede und jeder kann mitmachen, unabhängig von Alter, Kondition oder Gruppengröße. An den Stationen werden Begegnungen gefördert – hier mischen sich die Gruppen, kommen ins Gespräch und wachsen für einen Moment zusammen. Als kleines Extra gibt es an jeder Station einen Sticker mit einem Magdeburger Wahrzeichen, der auf einer persönlichen Fahrradsammelkarte Platz findet. Diese Karte kann an einem der sechs ausgewiesenen Startpunkte abgeholt werden. Wer mindestens zehn Sticker sammelt, ist um 18:30 Uhr beim kleinen Gewinnspiel des ADFC am ADFC-Büro im Breiten Weg 11a dabei. Dort warten nützliche und liebevoll ausgewählte Preise rund ums Thema Fahrrad.

Die Tour selbst lässt sich individuell gestalten. Ob eine kurze, familienfreundliche Route mit wenigen Stopps oder eine ausgedehntere Fahrt durch mehrere Stadtteile – jeder entscheidet selbst, wie lang und intensiv der Nachmittag wird. Damit eignet sich die Fahrradschnitzeljagd sowohl für kleine Kinder als auch für ambitionierte Stadtradlerinnen.

Vielfalt der Stationen in Magdeburg

Die Stationen spiegeln die Vielfalt der Stadt wider: In den Gruson-Gewächshäusern werden Frösche gebastelt, das Kulturkollektiv in der Arndtstraße 55 und das Atelier Stark & Köppe in der Wilhelm-Külz-Straße 6 laden zum Kreativsein ein, eine Rallye durch die Feuerwache verspricht Spannung, das Glockengeläut an der Ambrosiuskirche sorgt für akustische Eindrücke und im Café Oase an der Halberstädter Straße wird süß gebacken – genauer gesagt, Kekse verziert. Im Glacispark erwarten die Besucher zudem Fahrradüberraschungsaktionen der Radkultur selbst. Und eine Station befindet sich auch in der Goethestraße – der zweiten Magdeburger Fahrradstraße und damit ein Anlaufpunkt von geradezu politischer Bedeutung. So entsteht ein abwechslungsreicher Parcours, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Mit dabei sind aber auch die Freiwilligenagentur in der Einsteinstraße 9, das Dommuseum Ottonianum – Domplatz 15, das Kulturhistorisches Museum und das Museum für Naturkunde, das Jugendbüro M13 in der Max-Josef-Metzger-Straße 13, das Schauwerk im Breiten Weg 28, das Familiencafé in der Halberstädter Straße und das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße. Weitere Informationen sowie den Übersichtsplan mit allen Stationen und Startpunkten gibt es zum Ausdrucken auf der Website der Radkultur Magdeburg unter www.radkultur-md.de.

Ein besonderes Merkmal der Veranstaltung ist, dass sie vollständig ehrenamtlich organisiert wird. Die Radkultur Magdeburg stemmt das Projekt mit großem Engagement, und auch alle beteiligten Vereine und Initiativen bringen sich freiwillig in ihrer Freizeit ein. Dieses gemeinsame Engagement verleiht der Fahrradschnitzeljagd eine ganz eigene Atmosphäre – nahbar, herzlich und voller Tatendrang.

Die Stadt auf besondere Weise entdecken

Die Fahrradschnitzeljagd versteht sich dabei nicht allein als ein Freizeiterlebnis, sondern auch eine Einladung, die eigene Stadt neu zu entdecken. Sie macht Lust auf mehr Bewegung im Alltag, auf neue Wege, auf umweltfreundliche Mobilität und auf Austausch mit anderen Menschen. Dabei zeigt sie, wie lebendig und vielfältig Fahrradkultur in Magdeburg sein kann – ganz ohne Leistungsdruck, dafür mit umso mehr Freude und Kreativität.

Wer am 3. August in die Pedale tritt, kann sich auf einen entspannten und inspirierenden Nachmittag freuen – mit Begegnungen, Erlebnissen und vielen neuen Eindrücken quer durch die Stadt.