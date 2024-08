Wie von Geisterhand gesteuert fährt das Paketfahrzeug dem Zusteller hinterher. Was sich wie Science-Fiction anhört, wird in Magdeburg derzeit entwickelt.

Magdeburg. - Autonomes Fahren - davon hat jeder schon gehört. Doch Mitten in der Stadt? In der Fußgängerzone? Das gibt es noch nicht. Doch in Magdeburg ändert sich das gerade. Doch wie funktioniert es? Was sind die Hrausforderungen?