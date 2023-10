Am Wochenende wird in den Clubs getanzt.

Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten auch an diesem Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat ab Freitagabend Ideen zum Ausgehen für die Nächte zum 14. Oktober 2023 und zum 15. Oktober 2023 zusammengestellt. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 13. Oktober, geht es hier.

Boys’n’Beats: Schwester Rosa und Schwester Daphne vom Orden der Schwestern der perpetuellen Indulgenz moderieren am Freitag von 19 bis 23 Uhr ein Schwestern-Karaoke im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Im Anschluss beginnt eine Party „Freitag der 13.“ Am Samstag ab 23 Uhr gestaltet DJane Eva Unqiue die Nacht unter dem Titel „The B*tch is Back“.

Down Town Club: Eine Studiparty mit DJ Serv beginnt am Freitag um 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. Für Sonnabend, 23 Uhr, steht „Down Town elektrisiert“ mit DJ Ex, DJ Vendetta und Special Guest DJ Johndee

Factory: Eine Blaulicht-Union Party beginnt am Freitag um 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Der Abend richtet sich an Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, Sanitäter und all diejenigen, die rund um die Uhr für das Wohl ihrer Mitmenschen arbeiten, sowie deren Freunde. DJ Fox und DJ Jake Dile legen Charts, R’n’B, 90er und 2000er sowie House auf.

Prinzzclub: Juizzed legt am Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a auf. Der Titel der Party lautet „Welcome to 06, 069 Cho!“. Am Sonnabend ab 23 Uhr legt DJ Alex Martura Black, House, Charts, Urban, 90ies und 2000s zur „Students Night“ auf.

Tanzdemo: Eine Tanzdemo „Subkultur stärken“ ist für Sonnabend in Magdeburg angesagt. Start ist um 15 Uhr am Otto-von-Guericke-Denkmal neben dem Alten Markt.

Café Treibgut: Im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen heißt es am Sonnabend ab 19 Uhr: „House meets Schlager“. Neben den Schlager erklingen auch die aktuellen Remixes.

Ellen Noir: Das „New Talent Event“ steht für Sonnabend auf dem Programm des Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Los geht’s um ab 22 Uhr.

Insel der Jugend: Am Samstag um 23 Uhr beginnt auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 „Big Bad Bass XXL“ auf drei Floors. Drum und Bass sowie Dubstep legen Ly Da Buddah, Calvin Burkardt, Skrimzy und Thatonephoenix, Hvle!, Beckser und Boche sowie Wall.E auf. Für House und Bassline sind Giddibangbang, Felps, Househalt und Telebeats zuständig. Techno und Hardtechno gibt es von Fabrixxx, Ratze, GWLT und DSTN.

Geheimclub: „Never Stop“ beginnt in der Nacht zum Sonntag um Mitternacht. An den Reglern stehen Radio Blackout, Lindsey Herbert und DXTN.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Magdeburger Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.