Nach dem Tod eines knapp zweijährigen Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 32-Jährigen aus Magdeburg. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Durch die Ermittlungen kam ein Martyrium im Vorfeld des Todes ans Tageslicht. Im Mittelpunkt der Kindsvater.

Polizei und Staatsanwaltschaft Magdeburg ermitteln nach dem Tod eines kleinen Mädchens gegen einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg.

Magdeburg/Aachen. - Es ist ein unfassbares Martyrium, das die kleine Jana-Marie J. in ihrem sehr kurzen Leben durchmachen musste. Sie starb im Alter von einem Jahr und zehn Monaten in Magdeburg. Gegen den Freund der Mutter, einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Bei ihren Ermittlungen deckte die Magdeburger Polizei einen weiteren schlimmen Fall im Vorfeld auf.