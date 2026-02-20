Ermittlungen in Magdeburg führen zu Prozess in Aachen Tod eines Mädchens bringt weitere grausame Tat ans Tageslicht
Nach dem Tod eines knapp zweijährigen Mädchens ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen 32-Jährigen aus Magdeburg. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Durch die Ermittlungen kam ein Martyrium im Vorfeld des Todes ans Tageslicht. Im Mittelpunkt der Kindsvater.
20.02.2026, 13:18
Magdeburg/Aachen. - Es ist ein unfassbares Martyrium, das die kleine Jana-Marie J. in ihrem sehr kurzen Leben durchmachen musste. Sie starb im Alter von einem Jahr und zehn Monaten in Magdeburg. Gegen den Freund der Mutter, einen 32-jährigen Mann aus Magdeburg, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Bei ihren Ermittlungen deckte die Magdeburger Polizei einen weiteren schlimmen Fall im Vorfeld auf.