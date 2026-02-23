Eine Magdeburger Mutter kämpft seit der Scheidung dafür, dass ihre Tochter wieder ihren Geburtsnamen tragen darf. Warum das trotz Zustimmung des Vaters so schwierig ist – und was das neue Namensrecht wirklich ändert.

Wenn das Kind den Namen zurückwill: Warum eine Tochter nicht wie ihre Mutter heißen darf

Wenn sich Paare scheiden lassen, leiden häufig auch Kinder. Kompliziert wird es, wenn der Name des Kindes geändert werden muss, wie ein Beispiel aus Magdeburg zeigt.

Magdeburg. - Wenn eine Ehe zerbricht, wollen viele Paare auch nach außen ein sichtbares Zeichen setzen. Für Frauen bedeutet das nach der Scheidung oft: Sie kehren zu ihrem Mädchennamen zurück – ein Schritt, der problemlos möglich ist. Doch bei Kindern wird es komplizierter. Das zeigt der Fall einer Magdeburger Mutter besonders eindrücklich.