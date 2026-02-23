Das Ameos-Klinikum in Haldensleben erlebt einen bedeutenden Führungswechsel: Dr. Ulrich Sandmann tritt in den Ruhestand, während mit Birte Wolff, Andreas Gewandt und Dr. Andreas Brügge ein erfahrenes Team für die Bereiche neu aufgestellt wird.

Ameos-Klinikum Haldensleben: Dr. Ulrich Sandmann geht nach über 40 Jahren in den Ruhestand

Haldensleben - Mehr als 40 Jahre war Dr. Ulrich Sandmann im Ameos-Klinikum in Haldensleben tätig. Nun geht er in den Ruhestand. „Er hat die Klinik durch die Wendezeit begleitet, verschiedene Träger erlebt und den Neubau der Akutpsychiatrie mitgestaltet. Für viele Kolleginnen und Kollegen war er ein ruhiger Fels und Mentor, immer mit dem Blick auf das Wohl der Patienten“, schreibt das Klinikum in einem Facebook-Beitrag.