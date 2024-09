Magdeburg - Eine Gewalttat an der Straßenbahnhaltestelle Heumarkt vom 7. April 2024 wird ab dem 1. Oktober 2024 vor dem Landgericht Magdeburg aufgearbeitet. Nach Gerichtsangaben wird einem 26-jährigen Mann aus Magdeburg vorgeworfen, am 7. April in den frühen Morgenstunden in Magdeburg an besagter Straßenbahnhaltestelle einen Mann getötet zu haben.

