Trotz Wildpinklern Kein zusätzliches WC neben Toilette am Spielplatz in Magdeburg

Das öffentliche WC am Spielplatz an der Hegelstraße ist bis 22 Uhr geöffnet. Da wird die Notdurft nicht selten im Gebüsch verrichtet. Die Idee einer halboffenen Toilette kam dennoch nicht an.