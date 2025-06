Videobotschaft von Bill und Tom Kaulitz an Magdeburger Tanzschule

Über 600 Menschen tanzen bei der Tanzschule "Steps Dancecenter" in Magdeburg. Bei der Show bekam das Publikum eine Videobotschaft von Bill und Tom Kaulitz.

Magdeburg. - Seit 25 Jahren gibt es nun das Steps Dancecenter in Magdeburg. Jedes Jahr zeigen Schülerinnen und Schüler der Tanzschule am Westring ihr Können bei der „Klappe, die ...“, einem zweitägigen Event. Jetzt waren also wieder Stepptänzer, Hip-Hop-Gruppen, Breakdancer und Jazztänzer auf der Bühne des Opernhauses zu sehen und haben das 25-jährige Bestehen gefeiert. Eine Videobotschaft von Bill und Tom Kaulitz sorgte dann für eine Überraschung.