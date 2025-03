Auf der Gala zeigten drei Gruppen der Tanzschule ihr Können. Gelegenheit bestand im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg.

Magdeburg - Ein mitreißender Tanzauftritt des Steps Dancecenters war einer der Höhepunkte der Gala für die Magdeburger des Jahres 2024 auf der Bühne des Alten Theaters am Jerichower Platz. Die Jugendlichen zeigten ein energiegeladenes Tanzspektakel. Die Choreographie umfasste ein mitreißendes Medley aus „Music“, „Holiday“ und „Hung Up“ von Madonna, gefolgt von „Get Ready“ von 2Unlimited und dem gefühlvollen „Ein Tag wie Gold“ von Meret Becker.

Andrea Hermann, Diplom-Tanzpädagogin und Inhaberin sowie Leiterin des Steps Dancecenters, betrat im Anschluss gemeinsam mit den Moderatoren Anja Guse aus der Volksstimme-Chefredaktion und Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel die Bühne. Andrea Hermann ist eine der prägenden Persönlichkeiten der Tanzszene in Magdeburg, betonte in dem kurzen Gespräch die Bedeutung des Tanzens als Kunstform für alle Altersgruppen: „Tanzen ist für jeden möglich, genauso wie jeder kochen lernen kann – siehe Ratatouille“, scherzte sie auf die Nachfrage von Rainer Schweingel, ob denn jeder Mensch das Tanzen erlernen könne – auch er. Relevant, so Andrea Hermann, seien vor allem eben das kontinuierliche Training und die Leidenschaft. Ihre Tanzschule steht für alle offen – egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Einige ihrer Trainer hätten als Schüler bei ihr begonnen und später selbst den Weg ins professionelle Tanztraining gefunden.

Eine der Gruppen des Steps Dancecenters auf der Bühne für die Magdeburger des Jahres 2024. Fotos: Viktoria Kühne

Sie berichtete, dass das Steps Dancecenter einmal im Jahr einen besonderen Glanzpunkt im Opernhaus bietet. Die Musikauswahl und die Schrittfolgen seien dafür sorgfältig aufeinander abgestimmt, um ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum zu schaffen. Die Besucher der Gala durften einen Ausschnitt dieses Programms miterleben, in das Jahr für Jahr mehrere Monat Arbeit von der Auswahl der Stücke und Entwicklung der Choreographien über Training und Proben bis zum Auftritt investiert werden. Die Chefin der Tanzschule vom Westring sprach zudem über die Entwicklung des Tanzens als Kunstform und betonte, dass moderne Fernsehshows wie „Let’s Dance“ das Tanzen populärer denn je gemacht haben.

Auch interessant: Toni Krahl, AnNa R. und die Rückkehr der Songs von City

„Tanzen war schon immer beliebt, mit Höhen und Tiefen, aber am Ende ist es immer gut – auch die vielen Shows im Fernsehen zeigen das“, erklärte sie. Sie hob hervor, dass Tanzen glücklich mache und dass bereits Kinder im Alter von fünf Jahren im Steps Dancecenter unterrichtet werden. Das Angebot umfasst klassische Tänze, Jazzdance, Hip-Hop und Breakdance sowie viele weitere moderne Tanzrichtungen.

Tanzschulleiterin Andrea Hermann im Gespräch mit Lokalchef Rainer Schweingel. Foto: Viktoria Kühne

Lesen Sie auch: Erstaunlich: In Magdeburg gibt so eine Geigerin ein ganzes Orchester

Sie berichtete außerdem von den Erfolgen ihrer Schüler, die bereits Titel bei deutschen Meisterschaften gewonnen und bei Weltmeisterschaften beachtliche Platzierungen erreicht haben. Darüber hinaus sei das Steps Dancecenter über die Jahre stetig gewachsen – von einem kleinen Studio hin zu einer etablierten Institution mit über 600 Schülern.

Auch interessant: Magdeburgerin mit einem Mittel gegen den Krieg

In einem früheren Beitrag der Magdeburger Volksstimme hatte sich die Inhaberin des Steps Dancecenters an ihre eigenen Anfänge in der Tanzwelt und daran erinnert, dass sie ihre ersten Erfahrungen als Elftklässlerin in einer neu eröffneten Tanzschule in Magdeburg gesammelt habe. „Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich eines Tages eine eigene Tanzschule leiten würde“, erzählte sie.