Toter Platz im Magdeburger Stadtzentrum soll belebt werden - Anwohner sind sauer

Der Friedensplatz am Breiten Weg in Magdeburg – beste Lage samt Domblick – zeichnet sich nicht durch Verweilqualität aus.

Magdeburg - Die SPD im Magdeburger Stadtrat regt den Umbau des Friedensplatzes – im Hinterland des Schauspielhauses unmittelbar am Breiten Weg gelegen – an. Ihr Ziel ist eine Nutzbarmachung für Gastronomie und Veranstaltungen, kurz: Mehr Leben auf den Stadtplatz! „Die aktuelle Aufenthaltsqualität ist gleich null“, urteilt SPD-Fraktionsvize Falko Grube. Weil die Verwaltung konzeptionell bereits an einer Umgestaltung arbeitet, zog seine Fraktion die konkreten Vorschläge für Gastro- und Veranstaltungsnutzung aber zur Sitzung am 8. Dezember 2022 zurück. Ergehen sollte nur noch ein Grundsatzbeschluss pro Umbau – in welcher Form am Ende auch immer.