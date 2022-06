Traditionsfirma FAM in der Krise: Hoffen und Bangen in Magdeburg

Die Nachricht von der Insolvenzanmeldung des Magdeburger Förderanlagenbauers FAM hat in der Stadt Bestürzung ausgelöst. Das sagen Oberbürgermeister, IHK und Agentur für Arbeit.

Blick auf den Hauptsitz des Förderanlagenbauers FAM in Magdeburg.

Magdeburg - Die Nachricht vom FAM-Insolvenzantrag hat am Mittwoch, 24. Febrzuar 2022, in Magdeburg Bestürzung ausgelöst. Das Traditionsunternehmen mit gut 500 Mitarbeitern ist in der Stadt ein wichtiger Industriearbeitgeber. Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) zeigte sich von der Nachricht überrascht.