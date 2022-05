Transparenz der Magdeburger Wohnungsmieten in der Debatte

Magdeburg - Durchgefallen ist Die Linke im Magdeburger Stadtrat mit ihrer Forderung, die Mietentwicklung in der Landeshauptstadt anhand des sogenannten Bürgerpanels (regelmäßige repräsentative Umfrage) im Blick zu behalten und nicht allein auf den bereits beschlossenen Mietspiegel zu setzen. „Der Mietspiegel berücksichtigt nur die in den vergangenen sechs Jahren neu abgeschlossenen Mieten, also die höheren. Wir haben Sorge, dass er am Ende zu Mieterhöhungen führt“, so Fraktionschef René Hempel.