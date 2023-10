Das Bürgerhaus in Magdeburg-Calenberge ist in den vergangenen Monaten renoviert worden. Ein neuer, größerer Veranstaltungsraum für die Anwohner ist entstanden. Dafür gibt es jetzt auch einen Namen.

Treffpunkt in Magdeburg: So soll der neue Saal in Calenberge heißen

Magdeburg - Es sei ein „sauberes, freundliches Dörfchen“, das ganz geeignet ist, den „Eindruck heimischen Wohlgefühls hervorzurufen“.

So beschrieb einst der Magdeburger Schriftsteller und Pädagoge Martin Kahlo die Ortschaft Calenberge. Er war dort aufgewachsen. Am Bürgerhaus in der Calenberger Dorfstraße erinnert eine Gedenktafel an ihn.

Und nun soll auch der neu geschaffene Versammlungsraum im Inneren seinen Namen tragen. Für Anfang Dezember lädt der Heimatverein Calenberge zur feierlichen Einweihung des Martin-Kahlo-Saals ein.

Es fehlen noch die Möbel

Seit Ende 2022 hat das Bürgerhaus eine umfangreiche Renovierung erhalten. Entstanden sei ein großzügiger und multifunktionaler Raum für die Anwohner, so Michael Czogalla, Vorsitzender des Heimatvereins. Er richtete dabei einen Dank an die Stadtverwaltung.

Die Umbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Das Bürgerhaus kann fortan noch stärker zum Treffpunkt für alle Generationen werden.

Dafür engagiert sich der Heimatverein Calenberge, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das kulturelle und traditionelle Leben in der Ortschaft zu pflegen und stetig auch mit neuen Ideen anzureichern, so Czogalla.

Was jetzt noch fehlt, ist das Mobiliar im Haus. Es ist zu Verzögerung gekommen. Die Hoffnung ist, dass die Einrichtung in den nächsten Wochen eintrifft.