Trockenheit: Neuer Stadtplan zeigt Wasserpumpen für private Gießeinsätze

Eine Online-Karte zeigt genau, wo die über 100 öffentlichen Wasserpumpen in Magdeburg zu finden sind. Das private Gießen des Stadtgrüns soll so unterstützt werden.

Am Schellheimerplatz in Magdeburg-Stadtfeld ist eine Wasserpumpe zu finden.

Magdeburg - Es ist absehbar, dass sich Trockenperioden wie die aktuelle in Zukunft häufen werden. Neben den Pflanzen im heimischen Garten oder auf dem Balkon leiden auch die Bäume an den Straßen und Wegen unter der Dürre. Aus diesem Grund hatte die Initiative „Otto pflanzt“ in diesem Sommer alle Magdeburger zur „Gießchallenge“ aufgerufen.