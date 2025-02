Weiße Flotte betroffen Arbeiten an Trogbrücke bei Magdeburg wirbeln Fahrplan durcheinander

Wegen der anstehenden mehrwöchigen Arbeiten an der Trogbrücke bei Hohenwarthe müssen die Magdeburger Fahrgastschiffe anders als üblich in die Saison starten. So sieht es im Detail aus.