Magdeburg - Hunderte Besucher hat es am Sonntag, 23.6., an die Bühne der Festung Mark in Magdeburg gelockt. Japanische Trommeln lassen an diesem Nachmittag den Boden auf der Kulturpicknick-Wiese beben.

Geboten wird von der Magdeburger Trommelgruppe Akaishi Daiko ein umfangreiches Programm. Neben den Trommeln kommen weitere traditionelle japanische Instrumente zum Einsatz. Sie sorgen für den für europäische Ohren oft exotisch anmutenden Sound.

Zwischendurch bringen kurze Erklärungen einen Einblick in die japanische Kultur des Trommelns. Dabei werden auch eine Reihe von Eindrücken aus dem Land präsentiert. Eine Premiere für einige Kinder von Vereinsmitgliedern und aus der Weitling-Grundschule: Sie treten an diesem Nachmittag erstmals vor großem Publikum auf. Und noch eine Premiere: Auch ein Saiteninstrument, das sich die Gruppe neu zugelegt hat, kommt unter anderem nach Schulungen aus Japan via Web, hier zum Einsatz.

Exotisch auch, was am Rande der Wiese geboten wird. Vereinsmitglieder haben hier japanische Spezialitäten abseits von Sushi und Sake vorbereitet. Das scheint gelungen, wie die große Nachfrage am Stand beweist.