  4. Bank und Bäume für Magdeburg: Trotz Bürokratie: Neue Gestaltung für trostlose Grünfläche

Lange war die Grünfläche mit den Glascontainern in Magdeburg-Olvenstedt lieblos gestaltet. Bürokratische Hürden bremsten einen Magdeburger Unternehmer, der die Fläche mit eigenen finanziellen Mitteln verschönern wollte, aus. Nun gab es doch eine Veränderung.

Von Lena Bellon 31.12.2025, 06:15
Diese Grünfläche in Magdeburg-Olvenstedt wurde mit zwei Sträuchern und einem Baum bepflanzt.
Magdeburg. - Ein Anfang ist gemacht: Die Grünfläche in Magdeburg-Olvenstedt, die lange ein Schandfleck war, wurde bepflanzt. Es gibt noch weitere Pläne.