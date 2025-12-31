Bank und Bäume für Magdeburg Trotz Bürokratie: Neue Gestaltung für trostlose Grünfläche

Lange war die Grünfläche mit den Glascontainern in Magdeburg-Olvenstedt lieblos gestaltet. Bürokratische Hürden bremsten einen Magdeburger Unternehmer, der die Fläche mit eigenen finanziellen Mitteln verschönern wollte, aus. Nun gab es doch eine Veränderung.