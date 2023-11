Eine Straße in Magdeburg sollte bereits in diesem Jahr grundhaft ausgebaut werden. Aus mehreren Gründen verschiebt sich der Sanierungsstart aber noch um viele Monate.

Magdeburg - Die Gehwege und die Fahrbahn der Straße in Magdeburg sind in einem solch schlechten Zustand, dass ein grundhafter Ausbau notwendig ist, wie die Stadtverwaltung in der Vergangenheit mitgeteilt hatte. So stehen auch bereits Verkehrsschilder, die auf Straßenschäden hinweisen.