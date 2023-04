Riskante Überholmanöver auf Berliner Chaussee in Magdeburg: Jetzt wird geblitzt!

Mit Rasen und riskanten Überholmanövern haben die Autofahrer in Magdeburg auf die Temporeduzierung in der Berliner Chaussee von Tempo 70 auf Tempo 50 reagiert. Nun sollen Blitzgeräte mehr Vorsicht bringen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Das Magdeburger Ordnungsamt will noch in dieser Woche mit Geschwindigkeitskontrollen im Ostabschnitt der Berliner Chaussee beginnen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Obwohl die dortige Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit von Tempo 70 auf Tempo 50 bereits rund zwei Wochen zurückliege, habe das Ordnungsamt bislang nur eine geringe Akzeptanz für die Geschwindigkeitsanpassung und unter anderem riskante Überholmanöver beobachtet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um für die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu sensibilisieren, werde die Verkehrsüberwachung deshalb in diesem Bereich verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vornehmen.

Die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit im Ostabschnitt der Berliner Chaussee war das erste Ergebnis der Prüfung der Verkehrssituation durch die Straßenverkehrsbehörde, die Polizei und die Straßenbaubehörde. Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte im März das Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung im Zusammenhang mit dem tragischen Unfall, in dessen Folge ein 13-jähriger Junge ums Leben kam, mit der Prüfung beauftragt.