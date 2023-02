Das perfekte Dinner geht in Magdeburg in die dritte Runde. Michelle möchte an ihrem Abend mit einem Menü, angelehnt an ihre kulinarischen Erfahrungen auf dem Jakobsweg, glänzen.

Das perfekte Dinner in Magdeburg Tag 3 – Michelles kulinarische Reise über den Jakobsweg

Michelle möchte beim perfekten Dinner in Magdeburg an Tag 3 mit einem Menü, inspiriert von Ihrer Wanderung entlang des Jakobsweg überzeugen.

Magdeburg/DUR - Das Wandern auf dem Jakobsweg war für Kandidatin Michelle (30) eine ganz besondere Erfahrung, an der sie an ihrem Abend als Gastgeberin auch ihre vier Mitstreiter teilhaben lassen möchte. Unter dem Motto „Camino de Primitivo“ geht es an Tag 3 von Magdeburg aus auf eine kulinarische Reise entlang des Jakobswegs.

Die 30-Jährige ist bei der Zubereitung ihres Menüs auf sich allein gestellt und zeigt den Zuschauern, welche Gerichte ihre Reise für sie so besonders gemacht haben.

Lesen Sie auch: Das perfekte Dinner in Magdeburg: Hobby-Köche treten gegeneinander an

„Camino de Primitivo“ – Das perfekte Dinner in Magdeburg bei Michelle

Michelle startet ehrgeizig in den Abend. Sie will gewinnen, aber auch Anerkennung für ihr Menü und einen schönen Abend.

Der Dinnerabend am Mittwoch startet unter dem Motto „Camino de Primitivo“ und so sieht das Menü aus:

Vorspeise: Iberico, Feige, Portwein – Tatar aus Iberico-Schinken, dazu Feigen in Portwein

Iberico, Feige, Portwein – Tatar aus Iberico-Schinken, dazu Feigen in Portwein Hauptspeise : Pulpo, Trüffel, Püree – Pulpo (Tintenfisch), dazu Kartoffelpüree mit Trüffelbutter

: Pulpo, Trüffel, Püree – Pulpo (Tintenfisch), dazu Kartoffelpüree mit Trüffelbutter Nachspeise: Walnuss, Santiago de Compostela – Walnusseis, Mandelkuchen

Obwohl Michelle sich selbst als nicht gläubig beschreibt, hat sie die Zeit auf dem Jakobsweg genutzt, um zu sich selbst zu finden und möchte nun ihre Gäste mit Rezepten aus den verschiedenen Unterkünften während ihrer Reise überzeugen.

So lief Tag 2 bei Sören: Das perfekte Dinner in Magdeburg: Sörens Menü voller Erinnerungen - so lief Tag 2

So lief der Abend bei Michelle – Das perfekte Dinner in Magdeburg

Michelle serviert als Aperitif einen weißen Portwein mit Fichten-Tonic und erklärt ihren vier Mitstreitern währenddessen das Thema des Abends und was sie zu ihrem Menü inspiriert hat.

Die Vorspeise, bestehend aus Iberico-Tatar, Feigen in Portwein und Brot. Dies kommt insgesamt gut an. Besonders Sören schwärmt vom Tatar, Paul bemängelt jedoch die einzelnen Komponenten und das Mundgefühl. Es sind sich dennoch alle einig: Ein gelungener Anfang.

Nachdem Michelle und auch ein Kochlöffel beim Passieren des Kartoffelpürees an ihre Grenzen geraten sind, wird die Hauptspeise serviert. Neben Pulpo und Kartoffelpüree landet auch noch Chorizo auf dem Teller. Hierbei hat Sören handwerkliche Mängel festgestellt: Die Chorizo ist angebrannt.

Mandelkuchen, Walnusseis und Mandellikör kommen mit einer Deko aus essbarem Moos daher. Neben der Moosdeko kommt auch der Mandelkuchen bei den vier Hobbyköchen gut an. Für Paul hätten es etwas weniger verschiedene Nusssorten sein können. Er schlägt ein Vanilleeis vor.

Besonders Ina ist begeistert, für sie war der Abend rundum perfekt: „Für mich war es das perfekte Dinner, weil ich den Abend vom Essen und der Atmosphäre her gern noch mal erleben würde.“

Das Dinner an Tag 1 bei Ina: Das perfekte Dinner in Magdeburg: Inas vegetarische Herbstreise - so lief der erste Tag

Und so wurde der Abend schließlich bewertet:

Ina: 10 Punkte

Sören: 9 Punkte

Paul: 8 Punkte

Caro: 8 Punkte

Michelle geht somit mit 35 Punkten vorerst in Führung und lässt Ina auf Platz 2 und Sören auf Platz 3 hinter sich. Das nächste Dinner findet am Donnerstag bei Caro statt.

Das perfekte Dinner – Vox kürt Hobbyköche

Seit mittlerweile über 15 Jahren haben Hobbyköche am Vorabend auf Vox die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter beweis zu stellen. Von Montag bis Freitag versucht jeweils ein Kandidat das perfekte Dinner auszurichten. Nach jedem Abend bewerten die Teilnehmer sich gegenseitig, am Freitag wird der Sieger gekürt. Dieser darf sich anschließend über 3000 Euro Siegprämie freuen.