Magdeburg. - Nach dem Dreh ist vor dem Dreh: Der Star-Küchenchef Steffen Henssler kehrt im Spätsommer auf die Seebühne im Magdeburger Elbauenpark zurück.

Nach sechs restlos ausverkauften Aufzeichnungen für das „Grill den Henssler Sommer-Special“ wird für vier weitere Kochsendungen die Seebühne zur Grill- und Kochoase wieder umgebaut. Erst vor zwei Wochen sind die Dreharbeiten des Sommer-Specials abgeschlossen worden. Nach Volksstimme-Informationen waren unter anderem Ilka Bessin, Martin Rütter und die Fantastischen Vier zu Gast. Die Termine für die Ausstrahlungen im TV stehen noch nicht fest.

Tickets für die neue Show gibt es noch. Der Vorverkauf startete vor gut einer Woche. Moderiert wird auch dieses Spektakel unter freiem Himmel von Laura Wontorra.

Der Hamburger Koch lädt zum „Bundesvision Koch Contest“ ein – eine weitere Show des bekannten Formats „Grill den Henssler“. Im Stil des Bundesvision Song Contests kocht Henssler gegen Prominente als Vertreter der Bundesländer zusammen mit Köchen aus verschiedenen Regionen aus ganz Deutschland, so die Produktionsfirma ITV Studios.

Neben dem Wett-Kochen werden zwischen den einzelnen Kochrunden in unterhaltsamer Atmosphäre Spiele auf der Open-Air-Bühne in Magdeburg ausgetragen. Dann heißt es vielleicht: „Deutschland grillt den Henssler“. Wer genau gegen Steffen Henssler beim Kochduell antritt, ist noch nicht bekannt. Sowohl der Elbauenpark als auch die Produktionsfirma äußerten sich bisher auf Volksstimme-Anfrage nicht dazu.

Seit 2016 wird „Grill den Henssler“ in Magdeburg gedreht

Das Format „Grill den Henssler Sommer-Special“ findet seit 2016 auf der Magdeburger Seebühne mit Live-Publikum und Blick auf den See statt. Die Seebühne bietet für mehr als 1.500 Zuschauer Platz. Als Open-Air-Kulisse ist diese für Veranstaltungen von Mai bis September geöffnet und war schon Bühne für Stars wie Chris de Burgh oder Bonnie Tyler.

Die Drehs der Show finden an vier Tagen statt: Am Donnerstag, den 22. August, am Freitag, den 23. August, sowie am Sonntag, den 25. August, und am Montag, den 26. August. Tickets für „Deutschland grillt den Henssler“ kosten 25 Euro. Pro Buchung können vier Tickets erworben werden und es fällt eine Gebühr von 3 Euro an. Das Mindestalter ist 16 Jahre.

Laut der Ticketwebseite TV-Ticket sollen sich Kartenbesitzer zwischen 15 und 18.30 Uhr am jeweiligen Drehtag an der Seebühne einfinden. Plätze werden vor Ort zugewiesen. Start der Aufzeichnung wird gegen 20 Uhr sein und ein Ende der Show ist gegen 0 Uhr geplant. An welchen Sonntagen im Herbst die vier Sendungen auf Vox zur Primetime um 20.15 Uhr laufen sollen, wird noch nicht verraten.

Die beliebte Koch- und Spielshow feierte ihre Premiere 2013. In mehr als 150 Episoden trat Küchenchef Steffen Henssler gegen über 400 Prominente an. Einige Prominente besuchten die Show mehrfach. So auch Detlev Steves, der mit seinen 18 Auftritten unangefochten der häufigste Gast war. Bei den Koch-Mentoren hat Sternekoch Ali Güngörmüs mit 20 Auftritten die Nase vorn.

Zuletzt ging die 20. Staffel des Formates zu Ende. Auf der Seebühne im Elbauenpark fanden bisher 27 Sommer-Specials des Formates statt. Dabei beschränkte sich die Zubereitung der Gerichte auf den Grill.