Eine Magdeburger Schulklasse ist in der Kika-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ dabei. Sie treten gegen andere Schulen aus dem Bundesgebiet an, um ins Superfinale zu kommen.

TV-Wissensquiz: Magdeburger Schüler treten im Kika an

Magdeburg - Am Freitag, 5. Mai 2023, um 19.30 Uhr startet das Quiz „Die beste Klasse Deutschlands“ im Kinderkanal (Kika) in die nächste Runde. Mit dabei ist diesmal die Klasse 7c des Ökumenischen Domgymnasiums aus Magdeburg.

Sie tritt zum Auftakt gegen drei andere Schulklassen aus Weimar, Rüsselsheim und Laichingen an, um knifflige Quizfragen zu lösen, spannende Experimente auszuprobieren und temporeiche Spiele zu absolvieren, wie der Fernsehsender informiert.

Bernd das Brot als Gast in der Auftaktfolge

Marit und Moritz sind dabei die beiden Schüler, die vor den beiden Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell sitzen und deren Fragen beantworten.

Auch Kultfigur „Bernd das Brot“ soll in der Auftaktfolge einen Auftritt haben. In den kommenden Ausgaben stellen Pizza-Akrobat Umberto Napolitano, Longboard-Künstlerin Deborah Keser und Cyr-Wheel-Artistin Gina Sibila die Klassen vor große Herausforderungen, wie der Sender mitteilt. Im Superfinale hält unter anderem der Extrem-Challenger und aufregende Überraschungen für die Schulklassen und das Publikum bereit.

Finale am 27. Mai mit Sport-Influencer

An den kommenden drei Freitagen treten weitere Klassen gegeneinander an. Im Finale am 27. Mai 2023 werden aus 16 teilnehmenden Klassen die Sieger gekürt. Sport-Influencer Fabian Baggeler wird dann als Gast dabei sein.