Künftiger Standort von Weihnachtsmarkt? Über 150 Jahre alte Festung in Magdeburg wird vor dem Verfall gerettet
Eine über 150 Jahre alte Festungsanlage in Magdeburg wurde saniert und so vor dem weiteren Verfall gerettet. Auf dem Areal könnte es künftig auch einen Weihnachtsmarkt geben.
19.01.2026, 10:00
Magdeburg. - Ein Stück Magdeburger Festungsgeschichte strahlt wieder im alten Glanz. Das frühere Fort wurde in den vergangenen Jahren instandgesetzt. Am 16. Januar 2026 erfolgte nun die offizielle Einweihung des sanierten Baudenkmals.