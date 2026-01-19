Künftiger Standort von Weihnachtsmarkt? Über 150 Jahre alte Festung in Magdeburg wird vor dem Verfall gerettet

Eine über 150 Jahre alte Festungsanlage in Magdeburg wurde saniert und so vor dem weiteren Verfall gerettet. Auf dem Areal könnte es künftig auch einen Weihnachtsmarkt geben.