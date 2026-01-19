weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Künftiger Standort von Weihnachtsmarkt? Über 150 Jahre alte Festung in Magdeburg wird vor dem Verfall gerettet

Eine über 150 Jahre alte Festungsanlage in Magdeburg wurde saniert und so vor dem weiteren Verfall gerettet. Auf dem Areal könnte es künftig auch einen Weihnachtsmarkt geben.

Von Stefan Harter 19.01.2026, 10:00
Das frühere Fort der Festung Magdeburg wurde umfassend saniert und kann nun wieder genutzt werden.
Das frühere Fort der Festung Magdeburg wurde umfassend saniert und kann nun wieder genutzt werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Ein Stück Magdeburger Festungsgeschichte strahlt wieder im alten Glanz. Das frühere Fort wurde in den vergangenen Jahren instandgesetzt. Am 16. Januar 2026 erfolgte nun die offizielle Einweihung des sanierten Baudenkmals.