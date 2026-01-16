Angelsport Angeln ohne Risiko: So entgehen Zerbster einer Strafe
Ohne Fischereischein wird das Angeln teuer: Bis zu 5.000 Euro Strafe drohen. Das können Zerbster leicht umgehen.
Aktualisiert: 16.01.2026, 16:28
Zerbst/Köthen - Wer in Sachsen-Anhalt angeln möchte, benötigt neben einer Angelkarte für das jeweilige Gewässer zwingend einen Fischereischein. Beide Dokumente müssen beim Angeln mitgeführt werden, sonst begeht man Fischwilderei – eine Straftat, für die Bußgelder bis 5.000 Euro drohen. Jetzt besteht für Zerbster wieder die Möglichkeit, den Fischereischein zu erwerben.