Ohne Fischereischein wird das Angeln teuer: Bis zu 5.000 Euro Strafe drohen. Das können Zerbster leicht umgehen.

Von Daniela Apel Aktualisiert: 16.01.2026, 16:28
Wer angeln möchte, benötigt einen Fischereischein. Für Zerbster besteht jetzt wieder die Chance, diesen zu erwerben. Foto: Alfred Schildt

Zerbst/Köthen - Wer in Sachsen-Anhalt angeln möchte, benötigt neben einer Angelkarte für das jeweilige Gewässer zwingend einen Fischereischein. Beide Dokumente müssen beim Angeln mitgeführt werden, sonst begeht man Fischwilderei – eine Straftat, für die Bußgelder bis 5.000 Euro drohen. Jetzt besteht für Zerbster wieder die Möglichkeit, den Fischereischein zu erwerben.