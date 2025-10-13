Seit über einen Monat nutzt das Ordnungsamt Magdeburg den sogenannten Enforcement Trailer. Der Blitzer-Anhänger hat bereits über 4.000 Geschwindigkeitsverstöße erfasst.

Über 4.000 Raser in Magdeburg erwischt: Kosten für 70.000 Euro teuren Blitzer schon nach 30 Tagen wieder raus

Der neue Blitzer in Magdeburg, der sogenannte Enforcement Trailer, hat seit dem Start über 4.000 Verstöße festgestellt.

Magdeburg. - „Man kann jetzt schon sagen, dass das Projekt ein Erfolg ist“, fasst Magdeburgs Ordnungsbeigeordneter Ronni Krug die ersten Einsatzwochen für den neuen Blitzer zusammen. Seit Ende August 2025 stand der sogenannte Enforcement Trailer an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet - und das rund um die Uhr.