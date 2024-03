Beim Großprojekt „Ersatzneubau Strombrückenzug“ in Magdeburg wird ein weiterer Meilenstein erreicht. Am 4. März wird die neue Königin-Editha-Brücke für alle Verkehrsarten freigegeben. Dann stoppen dort auch die Straßenbahnen.

Über diesen Steg geht es zum neuen Zollbrücken-Halt in Magdeburg

Magdeburg - Am kommenden Montag (4. März) sollen erstmals Straßenbahnen der Linien 4 und 10 an der neuen, barrierefreien Haltestelle „Zollbrücke“ auf der Königin-Editha-Brücke stoppen. Der südliche Werder wird damit an den Straßenbahnverkehr angebunden. Eine ersatzweise Verlängerung der Buslinie 59 über den Werder zum Heumarkt wurde eingestellt.

Um die höher gelegene Haltestelle auf der Königin-Editha-Brücke zu erreichen, ist ein provisorischer Holzsteg mit Kunstrasen errichtet worden. Dieser führt vom ehemaligen Zollhaus-Halt am Baufeld vorbei. Das Umfeld der Brücken wird in den kommenden Monaten noch umfassend umgestaltet. Vor Ort soll eine gerundete Treppenanlage mit Sitzmauern und Grünflächen entstehen.

Zur Ergänzung: Die Königin-Editha-Brücke wird ab Montag für alle Verkehrsarten freigegeben. Damit ist zugleich die neue Verbindung zur Straße Am Winterhafen nutzbar. Die Kaiser-Otto-Brücke mit ihrem markanten Pylon soll dann Ende März für Autos, Radfahrer und Fußgänger geöffnet werden.