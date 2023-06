Die Tankstelle im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld ist in sechs Jahren viermal überfallen worden. Nun spricht der Tankstellenchef über Überfälle, Kosten und Konsequenzen.

Überfall auf Tankstelle in Magdeburg: Jetzt spricht der Betreiber

Maik Schenkewitz, Chef der Tankstelle in Magdeburg-Stadtfeld. Seine Filiale ist in sechs Jahren viermal überfallen worden.

Magdeburg - Die „Q1“-Tankstelle an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg ist am 8. Juni 2023 von zwei Maskierten überfallen worden.

Dabei wurde eine Mitarbeiterin verletzt. Obendrauf kommt: Es handelt sich um den vierten Überfall binnen sechs Jahren. Wie viele Fälle bisher aufgeklärt wurden und was der Tankstellen-Chef sagt.