In Magdeburg ist am Donnerstagmorgen eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei sucht den oder die Täter und hat eine Beschreibung der Männer herausgegeben. Wer hat sie gesehen?

Überfall auf Tankstelle in Magdeburg: Täter auf der Flucht - so sollen sie aussehen

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Magdeburg ist die Polizei vor Ort.

Magdeburg - Aufregung am Donnerstagmorgen in Magdeburg. Minutenlang kreist ein Hubschrauber über Stadtfeld-West. Eine Tankstelle in diesem Bereich wurde überfallen. Nicht zu ersten Mal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Verletzt worden sei niemand, bestätigte die Polizei. Es sei auch beim Versuch geblieben, hieß es....