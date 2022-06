Überraschung aus Monte Carlo im Opernhaus Magdeburg

Lou Beyne als Solotänzerin in der Rolle der Medora bei der Premiere von „Le Corsaire“ im Jahr 2017 auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses. Inzwischen ist die Französin bei „Les Ballets de Monte-Carlo“ engagiert, ist aber für die letzte Aufführung des von Gonzalo Galguera choreographierten Stücks am morgigen Sonntag zurückgekehrt. Ab 19.30 Uhr soll sie noch einmal die Hauptrolle tanzen.

Magdeburg - Der Ballettklassiker „Le Corsaire“ steht am Sonntag, 12. Juni 2022, zum letzten Mal auf dem Programm im Opernhaus. Es ist zeitgleich das letzte Ballett, das von Ballettdirektor Gonzalo Galguera in Magdeburg zu sehen ist. Lou Beyne tanzt die Hauptrolle. Sie hat sich in Magdeburg einen Namen gemacht. Doch dass sie hier auftritt, ist ebenso überraschend wie eine dramatische Geschichte.