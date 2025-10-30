Seit der Gründung im Jahr 1050 waren schon 28 Millionen Besucher im Magdeburger Zoo. Die Jubiläumsfamilie wurde nun überrascht.

Familie Dahlke aus dem Landkreis Börde wurden als 28-millionste Besucher im Magdeburger Zoo begrüßt. Oberbürgermeisterin Simone Borris und Zoodirektor David Pruß überraschten sie mit Blumen, einem Präsentkorb und einer Urkunde.

Magdeburg. - sl

Der Magdeburger Zoo ist ein beliebtes Ausflugsziel. Seit der Gründung im Jahr 1950 konnten mehrere Millionen Besucher begrüßt werden. Den 28-millionsten empfing Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris. Gemeinsam mit Zoodirektor David Pruß überraschte sie eine Familie.

Familie Dahlke aus dem Landkreis Börde bekam einen Blumenstrauß, einen zootypischen, tigerlastigen Präsentkorb sowie eine Urkunde. „Die Familie zeigte sich überglücklich über diesen historischen Moment im 75. Zoojubiläumsjahr. Das Zooteam freut sich, dass im Zoojubiläumsjahr die 28-Millionen-Marke bei den Besucherzahlen überschritten wird“, so Pruß.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris und Zoodirektor David Pruß mit einem Tapir. Foto: Zoo Magdeburg

Im Anschluss ging es für die Familie auf eine Entdeckungsreise in die südamerikanische Tierwelt. Dabei erhielt sie exklusive Einblicke in die rückwärtigen Bereiche des Tapirhauses, die sonst für Zoobesucher nicht zugänglich sind. Besonders fasziniert war die Familie von den Capybaras und Flachlandtapiren, für die Revierleiterin Susan Eckstein gerade die Fütterung vorbereitete.

Halloween und Landeszootag im Magdeburger Zoo

Wer gern in den Magdeburger Zoo geht, kann sich ein paar Termine vormerken. Bereits am Freitag, 31. Oktober, sowie am Sonnabend, 1. November, wird ein tierisches Halloween-Fest gefeiert. Es gibt ein buntes Kinderprogramm. Zudem dürfen Kürbisse geschnitzt werden.

Am Sonntag, 2. November, steht der erste Landeszootag Sachsen-Anhalt an. Von 11 bis 16 Uhr wird ein buntes Programm geboten.