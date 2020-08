Die Polizei in Magdeburg meldet den Diebstah eines Firmenautos. Symbolbild: Martin Rieß

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte einen Toyota in der Magdeburger Altstadt gestohlen.

Magdeburg I Der Diebstahl eines Firmenfahrzeugs wurde nach Informationen der Polizei am Montag, gegen 8 Uhr, in Magdeburg festgestellt und der Behörde gemeldet.

Ein Mitarbeiter der betreffenden Firma hatte den weißen Pkw Toyota am Sonntag, gegen 20 Uhr, in der Hegelstraße geparkt, wie eine Sprecherin des Magdeburger Reviers am Dienstag erklärte.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen sowie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.