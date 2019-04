Die Polizei in Magdeburg sucht nach einem Raub Zeugen der Tat. Symbolfoto: Armin Weigel/dpa

Ein Mann ist in Magdeburg nachts von mehreren unbekannten Männern überfallen und ausgeraubt worden.

Magdeburg l Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Magdeburg einen Mann attackiert und ihn seines Smartphones beraubt. Der 53-Jährige war gegen 2.15 Uhr im Breiten Weg an der Ecke Ernst-Reuter-Allee unterwegs, als er plötzlich überfallen wurde.

Die Männer schlugen ihn zu Boden und raubten aus seiner Kleidung das Telefon.

Einer der zwei bis drei Täter soll etwa 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein mit schwarzen halblangen Haaren. Laut Personenbeschreibung wird vermutet, dass die Täter vom Äußeren her aus Marokko stammen könnten. Hinweise werden unter Telefon 0391/546-3191 entgegengenommen.