Ein Unbekannter hat in Magdeburg eine Tankstelle überfallen. Er war mit einer Machete bewaffnet und erbeutete Bargeld und Zigaretten.

Magdeburg (vs) l Bei einem Überfall auf eine Magdeburger Tankstelle in der Grabower Straße erbeutete ein bislang unbekannter Täter am frühen Dienstagmorgen Nacht mehrere hundert Euro und eine unbekannte Menge Zigaretten. Der Mann war mit einer Machete bewaffnet.

Der Tatverdächtige ging gegen 2.15 Uhr in die Tankstelle und hat sich nach Angaben der Polizei zunächst an einem Spielautomaten aufgehalten und verließ die Tankstelle anschließend. Kurze Zeit später kam der Mann wieder zurück. Jetzt allerdings maskiert und mit einer Machete bewaffnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der maskierte Täter bedrohte die 50-jährige Mitarbeiterin mit der Machete und forderte Bargeld und Zigaretten.

Da die Frau nicht umgehend regierte, sprang der Unbekannte selbst über den Verkaufstresen und nahm aus dem Regal mehrere Zigarettenschachteln. Danach öffnete er die Kasse und stahl Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Dieser wurde wie folgt beschrieben: