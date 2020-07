Ein 21-Jähriger ist am Sonntag gegen 1.24 Uhr in der Magdeburger Hegelstraße von Unbekannten überfallen worden. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Überfall in der Hegelstraße wurde ein 21-jähriger Mann verletzt.

Magdeburg (vs) l Ein 21-Jähriger ist am 5. Juli 2020 auf dem Heimweg in der Hegelstraße gegen 1.24 Uhr überfallen worden. Die Täter versetzten ihm einen Schlag auf den Hinterkopf, so dass der 21-Jährige stürzte.

Das Mobiltelefon, welches der junge Mann zum Tatzeitpunkt in der Hand gehalten hatte, wurde durch die als „hellhäutig“ beschriebenen Täter entwendet. Dieses konnte jedoch durch bisher unbekannte Zeugen, welche den Vorfall augenscheinlich beobachtet hatten, wieder erlangt und an den 21-Jährigen übergeben werden.

Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde im Bereich des Oberkörpers und wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 0391/546 32 95 entgegen.