Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Magdeburg sitzt nun ein zweiter Tatverdächtiger in U-Haft. Symbolfoto: Anja Guse

Nach dem Überfall auf eine Magdeburger Tankstelle sitzt ein zweiter Mann in U-Haft. Dem Duo werden drei weitere Raubüberfälle zugeordnet.

Magdeburg l Jetzt hat sich auch hinter einem zweiten Tatverdächtigen vorläufig die Zellentür geschlossen. Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Magdeburg-Alt Salbke am 19. März 2019 wurde jetzt auch gegen den zweiten Tatverdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 22-Jährige befindet sich wie bereits sein 21-Jähriger Komplize in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Kripo-Beamten mit den beiden Tatverdächtigen drei weitere Raubüberfälle in Magdeburg klären.

So steht das Duo im Verdacht, am 23. Januar 2018 eine Tankstelle in der Leipziger Chaussee in Magdeburg überfallen und die Herausgabe von Bargeld erpresst zu haben. Auch der Überfall auf eine Tankstelle am 15. April 2018 in der Lübecker Straße soll auf das Konto der beiden gehen. Beim Raub auf ein Möbelhaus in der Salbker Chaussee wenige Tage zuvor, am 11. April 2018, soll zumindest einer beiden tatbeteiligt gewesen sein, teilte die Polizei mit.